De uitzending van 11 februari

De gevolgen van het coronavirus voor Nederlandse ondernemers

Het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. Inmiddels is een team van de Wereldgezondheidsorganisatie aangekomen in China dat gaat helpen bij de bestrijding van het virus. In Nederland is er morgen een informatiebijeenkomst, georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Daar krijgen ondernemers praktische informatie. Welke problemen hebben ondernemers door het virus? Te gast is econoom Mathijs Bouman.