'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging'

Het is maar de vraag of in Nederland alle landbouw, zoals het kabinet dat wil, in de toekomst betaalbaar volgens de principes van de kringlooplandbouw kan plaatsvinden.

Het kabinet wil dat in 2050 alle landbouw daaraan voldoet. Maar een kritisch rapport van een taskforce, dat vandaag verscheen, plaatst kanttekeningen bij de financiële haalbaarheid daarvan.

Omdat het helemaal niet gezegd is dat het in landen om ons heen ook de duurzame-en kringloopkant opgaat, zouden boeren financieel behoorlijk de dupe kunnen worden als ze wel aan de eisen proberen te voldoen, maar niet genoeg verdienen. Flinke investeringen zijn onontkoombaar, aldus de taskforce. Niet alleen door de overheid, maar vanuit de hele keten.