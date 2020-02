Onenigheid binnen Democratische partij maakt het kiezers moeilijk

Na de chaotische start van de voorverkiezingen in Iowa is het vandaag de beurt aan Democratische kiezers in New Hampshire. Ze staan voor een lastige keuze: willen ze een kandidaat met radicale ideeën die een revolutie belooft, of toch liever een kandidaat die in het veilige midden blijft?

Het is misschien wel de belangrijkste vraag van de Democratische voorverkiezingen. De Democraten zijn verenigd in hun doel om Trump uit het Witte Huis te krijgen, maar verder zijn ze zeer verdeeld.

Waar de progressieve Elizabeth Warren en Bernie Sanders zich sterk maken voor gezondheidszorg die voor vrijwel iedereen gratis is, pleiten de gematigde Joe Biden en Pete Buttigieg voor het invoeren van een publieke zorgverzekering naast alle bestaande particuliere zorgverzekeraars, een bescheiden uitbreiding van het huidige zorgstelsel. Hun verschillende opvattingen over de koers die Amerika moet varen weerspiegelt de verdeeldheid in de partij.

Tegen de gevestigde orde

In de uiterste linkerhoek van de Democratische partij bevindt zich senator Bernie Sanders. Ook dit jaar is hij een van de populairste kandidaten die met zijn socialistische ideeën ingaat tegen de gevestigde orde van de Democratische partij.

Vier jaar terug werd hij ternauwernood verslagen toen Hillary Clinton er met de Democratische nominatie van doorging. Zijn achterban verdacht het partijbestuur van opzettelijke sabotage en deze verdenking werd bevestigd op de klokkenluiders website WikiLeaks. Gehackte e-mails van de Democratische Partij lieten zien dat de partij er alles aan deed om de doorgewinterde Democraat Hillary Clinton te nomineren en niet de socialist Sanders.

Het is dan ook geen wonder dat de spanningen tussen het Sanders-kamp en het gematigde deel van de partij ook dit jaar weer hoog oplopen. Sanders' aanhanger Landis Brown weet nog niet of hij op de Democratische presidentskandidaat zal stemmen als Sanders het niet wordt: "Als we een gematigde kandidaat nomineren komt de beweging die Bernie Sanders heeft opgezet tot een eind, daar worstel ik mee".

Future ex-republicans

Niet stemmen op de uiteindelijke kandidaat zou Buttigieg-aanhanger Greg McKenzie absoluut niet doen: "Er is een grote kans dat Trump herkozen wordt de komende verkiezingen, zeker als er onenigheid is binnen de Democratische partij. Trump zal de Democratische kandidaat hard aanvallen, dus des te belangrijker dat we gezamenlijk achter onze kandidaat staan".

Deze denkwijze sluit aan bij het gedachtegoed van ex-burgemeester Buttigieg. Hij vertegenwoordigt de kant van de partij die pal tegenover Sanders staat en waarschuwt Democratische kiezers dan ook voor een ruk naar links. Door zich te focussen op het midden van de partij, hoop hij ook future former republicans naar zich toe te kunnen trekken, oftewel Republikeinen die het niet op Trump hebben.

Het fanatisme bij beide kanten van de partij kan leiden tot harde confrontaties. Carlos Cardona, een invloedrijke lokale partijleider in New Hampshire, zag het laatst met eigen ogen toen hij aanwezig was bij een campagne evenement waar Pete Buttigieg werd uitgejoeld door aanhangers van Bernie Sanders.

Toch zegt Cardona niet te zwaar te tillen aan dit soort akkefietjes: "Net als in een relatie maak je soms ruzie, maar je maakt het goed en uiteindelijk ga je wel samen verder. Dat is binnen de partij ook zo". Hij denkt ook dat de verhouding binnen de partij anders is, omdat ze gezien hebben wat vier jaar Trump teweeg heeft gebracht.

Cardona verwacht dat de onderlinge strijdbijl wordt begraven zodra de kandidaat gekozen is: "We zijn als partij beter geworden in het vinden van een middenweg. Iedereen begrijpt dat Trump verslaan belangrijker is."