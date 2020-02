Na chaos in Iowa zijn alle ogen nu gericht op voorverkiezingen New Hampshire

Een lange rij kiezers staat koukleumend te wachten voor een gymzaaltje in Londonderry, in de staat New Hampshire. Het vriest, sneeuw dwarrelt op hun hoofden. Toch trotseren ze de kou om Pete Buttigieg te zien, de jonge Democratische presidentskandidaat die het verrassend goed deed bij de eerste voorverkiezing in Iowa.

New Hampshire is vandaag als tweede staat aan de beurt in de strijd om de Democratische nominatie. En vanwege de chaos na de stemming in Iowa, wordt extra gelet op wat er de noordelijke staat gebeurt.

De Democratische partij maakte pas afgelopen zondag de definitieve uitslag van Iowa bekend, bijna een week na de voorverkiezing in die staat. Buttigieg werd aangewezen als de officiële winnaar, op de hielen gezeten door Bernie Sanders. Die kreeg weliswaar de meeste stemmen in Iowa, maar heeft door het complexe kiessysteem minder gedelegeerden achter zijn naam staan dan Buttigieg. Die gedelegeerden bepalen op de landelijke partijconventie in juli welke kandidaat het voor de Democraten gaat opnemen tegen Trump.

Smet op uitslag Iowa

Toch zal altijd een smet blijven kleven aan de uitslag in Iowa. Door technische problemen en onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen eindigde de eerste Amerikaanse voorverkiezing in een totaal fiasco voor de Democraten. Verschillende presidentskandidaten hebben de integriteit van de resultaten in twijfel getrokken. Het oordeel van Associated Press over winnaars en verliezers in verkiezingen geldt doorgaans als de norm voor alle Amerikaanse media, maar het persbureau weigerde dit keer een winnaar aan te wijzen.

Iowa markeert traditioneel het begin van een afvalrace. De winnaars kunnen rekenen op extra media-aandacht, een duwtje in de peilingen en volstromende campagnekassen. Grote verliezers gooien vaak de handdoek in de ring.

Nu is die afvalrace vooralsnog uitgebleven. Alleen presidentskandidaat Andrew Yang geeft signalen af dat zijn campagne in de problemen is gekomen. Hij heeft de afgelopen week een lading campagnemedewerkers ontslagen.

New Hampshire is eigenzinnig

Alle ogen zijn daarom vandaag gericht op de voorverkiezingen in New Hampshire, in het noordoosten van de VS. De piepkleine staat (1,3 miljoen inwoners) is na het debacle van vorige week het nieuwe Iowa geworden. New Hampshire staat bekend als eigenzinnig, waar voorverkiezingen geregeld tot verrassingen leiden. 42 procent van de kiezers staat er geregistreerd als onafhankelijk en rekent zich niet tot de Democratische of Republikeinse partij.

Voor Liam Kerr ligt de sleutel voor het succes van de Democraten juist bij onafhankelijke kiezers. Hij heeft de Welcome Party opgericht om deze cruciale groep aan de Democratische partij te binden. Doorgaans blijven onafhankelijke kiezers thuis bij voorverkiezingen en brengen ze pas hun stem uit op Election Day, dit jaar op 3 november. Kerr wil dat deze zwevende kiezers nu al actief worden en hun stem laten gelden in de Democratische voorverkiezingen.