NikkieTutorials online-presentator Songfestival: 'Extreem vereerd'

Ook neemt De Jager een YouTube-serie op met de artiesten en is ze op televisie te zien in de halve finales en finale, heeft de organisatie van het Songfestival bekendgemaakt.

'Extreem vereerd'

"Vanaf het moment dat Duncan Laurence in Tel Aviv won, had ik maar één wens: betrokken zijn bij deze Nederlandse editie van het Eurovisie Songfestival", zegt De Jager. Toen ze afgelopen najaar werd benaderd, was ze naar eigen zeggen "extreem vereerd". Ze noemt het fantastisch dat Nederland het Songfestival "weet te vertalen naar een sterke online aanpak en die weet te verbinden aan tv. Ik zie er echt naar uit om mij twee weken lang volledig onder te dompelen in dit unieke festival."

Sietse Bakker, producent van het Songfestival, is trots op de deelname van De Jager. "Ze is ónze internationale internetster en daar zijn we trots op! Daarnaast is Nikkie een songfestivalfan van het eerste uur en wordt ze door de trouwe songfestivalfans gezien als iemand die niet mag ontbreken tijdens deze editie van het Eurovisie Songfestival."

De halve finales van het Songfestival zijn op 12 en 14 mei, de finale is op 16 mei. Het evenement wordt gehouden in Ahoy, Rotterdam. Voor Nederland doet Jeangu Macrooy mee. Hij is direct geplaatst voor de finale, maar zal ook al optreden in de eerste halve finale. Met welk lied is overigens nog niet bekend.