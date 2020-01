Gechanteerde NikkieTutorials onthult: 'Ik ben transgender'

"Toen ik jonger was, ben ik in het verkeerde lichaam geboren. Het betekent dat ik transgender ben. Het is eng om dit te filmen, maar het voelt zo bevrijdend", zegt ze.

Ze had niet verwacht dat ze het vandaag naar buiten zou brengen, maar zegt dat mensen haar chanteerden en dreigden haar verhaal naar de pers te lekken. Ze noemt hun acties walgelijk en steekt in haar zeventien minuten durende video haar middelvinger naar hen op.

"Sinds mijn geboorte denk ik al dat ik een meisje ben", zegt de 25-jarige De Jager in de video. "Ik kon maar niet begrijpen waarom ik een broek aan moest." Op haar veertiende begon ze met het slikken van hormonen om te voorkomen dat ze nog langer zou worden. Op haar negentiende was haar transformatie achter de rug.

Inspireren

De youtuber hoopt met haar boodschap "kleine Nikkies over de hele wereld te inspireren" om hun leven te leiden zoals ze willen. "We moeten elkaar accepteren, respecteren maar vooral naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen", zegt ze.

De Jager werd wereldberoemd door haar instructievideo's op YouTube, waarin ze van alles over make-up laat zien. Ze heeft miljoenen volgers en werkt samen met beroemdheden als Kim Kardashian, Lady Gaga en Katy Perry. Ook was ze vorig jaar te zien als kandidaat in het tv-programma Wie is de Mol?