14 miljoen voor bestrijding racisme en discriminatie in voetbal

Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit voor het bestrijden van racisme en andere discriminatie in het voetbal. Het bedrag wordt besteed aan een driejarig "aanvalsplan" dat zich richt op voorkomen, handhaven en signaleren.

Minister Bruins voor sportzaken maakte dat bekend op een bijeenkomst met de KNVB-directeuren Van der Zee en Gudde en minister Koolmees van Sociale Zaken. Het plan bestaat uit twintig actiepunten, waarvan er veel al bekend waren.

Er zal meer gebruik worden gemaakt van camera's en "slimme technologie". Zo wil Bruins een app waarin stadionbezoekers meldingen kunnen doen. "Je ziet of hoort iets dat niet kan. Als het moeilijk is om iemand daarop aan te spreken, kan je dat melden in de app en kan een steward erop af." In Engeland wordt zo'n app al gebruikt.

Strafeis verdubbeld

Ook komt er een speciaal aanklager en moeten overtreders vaker worden vervolgd. Nu gebeurt dat in slechts een op de twintig gevallen. De strafeis kan worden verdubbeld.

"Excelsior tegen Den Bosch was een eye-opener, een nieuwe confrontatie met de werkelijkheid", zei Koolmees over de wedstrijd waarbij Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira onheus werd bejegend. Dat was de aanleiding om het plan te gaan maken.

Mendes Moreira was boos en teleurgesteld nadat er onder meer Zwarte Piet naar hem was geroepen: