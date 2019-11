Stilleggen voetbalduel om racisme is uitzonderlijk en 'goede actie'

Volgens FC Den Bosch ging het om 'kraaiengeluiden', "die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde" en die iedere tegenstander regelmatig te horen zou krijgen.

Scheidsrechter Gerrets probeerde met Moreira te praten, maar de voetballer was zo aangeslagen dat de scheidsrechter samen met de aanvoerders besloot om de wedstrijd stil te leggen. Excelsior koos er na overleg in de catacomben voor om door te gaan met spelen.

"Wij betreuren het dat een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch", aldus het statement van de club. FC Den Bosch heeft wel nader onderzoek aangekondigd.

Spiegel

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren kan zich niet herinneren dat er eerder een wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal is stilgelegd vanwege racisme, maar durft het niet helemaal uit te sluiten. Dat het nu gebeurt, verbaast hem niet.

"Eind jaren 70 begon in het voetbal de discussie over racisme langs het veld. Het is een volkssport, je hebt te maken met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Dat het de laatste jaren meer aanwezig is, komt door ontwikkelingen in de maatschappij. Voetbal is wat dat betreft een spiegel."

Van de Vooren verwijst onder meer naar een groepsselfie van overwegend zwarte spelers van het Nederlands elftal, die in november 2014 op sociale media werd gezet door Leroy Fer. De foto kreeg op Facebook en Instagram veel racistische reacties.