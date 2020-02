Waardoor nepgeld online bestellen zo makkelijk is

Online nepgeld kopen, is dat zo makkelijk? Die vraag komt op na meerdere incidenten met nepgeld deze week. Zo werd een leerling uit Sneek geschorst nadat hij op school had betaald met neppe 50 eurobiljetten die hij had gekocht via webshop AliExpress. In Friesland werden zes jongeren opgepakt en ook de politie in Bergen op Zoom en Eindhoven kregen recent meldingen van betalingen met nepgeld.

De online koop en verkoop van nepgeld is niet iets nieuws, volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. "Waar er geld verdiend kan worden met criminele activiteiten vinden mensen hier wel een weg voor online", zegt hij.

Via verschillende webshops zijn nepbiljetten gemakkelijk te bestellen. Webshops adverteren ermee op sociale media. "Het grote verschil met de verkoop van bijvoorbeeld wapens en drugs is dat het in dit geval op openbare plaatsen wordt verkocht."

Niet overal strafbaar

Ook andere eurolanden worstelen met de kwestie. Europol en de politie van Europese lidstaten werken onderling samen om de verkoop te stoppen, maar dit blijkt niet makkelijk. Het in bezit hebben en verkopen van nepgeld is namelijk niet overal strafbaar, ook niet in Nederland. "In sommige culturen wordt het gebruikt bij rituelen, bijvoorbeeld om te strooien op huwelijken en uitvaarten. Op die manier wens je anderen rijkdom toe. Ook in Nederland gebeurt dit."

Pas wanneer iemand ook echt de intentie heeft om met het nepgeld te betalen, wordt het een strafbaar feit. Webshops worden door politie wel aangesproken op hun verantwoordelijkheid om dit te voorkomen, maar die zijn dus niet verplicht om het geld van hun site te halen.