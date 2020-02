Kabinet focust in stikstofcrisis op stoppende én duurzame boer

Het kabinet trekt 350 miljoen euro uit voor de uitkoop van boerenbedrijven. Daarnaast komt er 172 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van stallen, waardoor ze minder stikstof uitstoten. Die bedragen lekten deze week al uit. Vandaag stuurde minister Schouten er een brief over aan de Tweede Kamer.

De minister lichtte desgevraagd toe dat dit niet dé oplossing is voor de stikstofproblematiek, maar dat het weer "een stap" is van het kabinet. Ook voor andere sectoren worden stikstofmaatregelen bedacht, maar voor de landbouw is dit het voorlopig even, zei ze.

Schouten benadrukte dat het niet de bedoeling is om 20.000 boeren uit te kopen. "Integendeel." Ze wil zich vooral richten op zogenoemde piekbelasters. Dat zijn boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van Natura 2000-gebieden. Ze zei nog een keer dat de boeren vrijwillig moeten stoppen. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun stallen te innoveren, waarbij het doel is om mest en urine zo snel mogelijk te scheiden.

Stoppers en blijvers

"We hebben een heel vitale boerenstand. En dat willen we zo houden", zei Schouten. "We focussen niet alleen op de stoppers, maar ook op de blijvers. We willen boeren zelf de keuze geven. Stoppen is een optie, maar ook minder vee of een andere manier van boeren."

De minister van Landbouw en premier Rutte hadden vanmorgen nog "een goed gesprek" met boerenorganisaties over de stikstofmaatregelen. Daarin ging het ook over uitkopen van bedrijven. De boeren zijn daar kritisch over. Ze vinden het een dure maatregel, die naar hun idee weinig bijdraagt aan het oplossen van de stikstofcrisis.