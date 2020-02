‘Trump ontploft in telefoongesprek met Johnson over Huawei-besluit’

President Trump is in een telefoongesprek met premier Johnson in woede uitgebarsten over het besluit om het Chinese Huawei deels toe te laten bij de uitrol van 5G. Dat zeggen twee bronnen tegen The Financial Times.

Het gesprek tussen de twee regeringsleiders zou "heel lastig" zijn geweest. Britse regeringsfunctionarissen waren volgens de krant van hun stuk gebracht door het taalgebruik van de Amerikaanse president. Een andere bron zegt juist tegen The Guardian dat het verhaal van de zakenkrant is overdreven.

Volgens de VS is Huawei niet te vertrouwen, vanwege de banden met de Chinese overheid. De fabrikant zou vanwege die banden spionage- of sabotage-activiteiten kunnen uitvoeren. Huawei heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft, ondanks grote druk van de VS de afgelopen maanden, besloten om Huawei alleen te weren uit de kritieke onderdelen van netwerken. Daarnaast mogen er geen Huawei-antennes worden geplaatst bij gevoelige plekken zoals een legerbasis. Het netwerk waar de fabrikant wel aan mag meedoen, mag niet meer dan 35 procent aan Huawei-onderdelen bevatten.

'Teleurstelling duidelijk kenbaar gemaakt'

Vicepresident Mike Pence zei eerder dat de regering-Trump zijn teleurstelling over het besluit "heel duidelijk" heeft gemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo liet zich gematigder uit. "Ik ben er zeker van dat we samen kunnen werken om dit besluit uit te werken en dit goed te doen", zei hij op bezoek in het VK. Ook zei Pompeo dat "goede vrienden het niet altijd eens zijn".

"Het viel vorige week op hoe Trump zich in stilzwijgen hulde na de Britse beslissing om met Huawei in zee te gaan", zegt Groot-Brittannië-correspondent Tim de Wit. "Als dit bericht klopt, heeft dit de spanningen tussen Downing Street en het Witte Huis flink doen oplopen en heeft Trump dit beschouwd als een persoonlijke aanval van Johnson."

Volgens De Wit wil Johnson hiermee laten zien dat hij niet Trumps schoothond is en bereid is tegen de wensen van de VS in te gaan. "Maar daar schuilt ook een groot risisco in: de VS moet na brexit fungeren als zeer belangrijke bondgenoot, waarmee de Britten graag snel een handels deal willen sluiten."

Verwijderen Huawei kosten honderden miljoenen

Gedeeltelijke uitsluiting van Huawei heeft financiële gevolgen voor telecomproviders in het Verenigd Koninkrijk. British Telecom heeft gezegd dat het bijna 600 miljoen euro kost om apparatuur te verwijderen en te vervangen door technologie van een andere producent. De Vodafone Group raamt de kosten op zo'n 180 miljoen, verspreid over verschillende landen.

Ook in Nederland moeten telecomproviders naar verwachting maatregelen treffen, zo bleek gisteravond tijdens een Kamerdebat.