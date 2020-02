Opnieuw overleg kabinet met boerenorganisaties, eerst excuses

In Den Haag praten premier Rutte en minister Schouten opnieuw met boerenorganisaties over maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Woensdag was er ook zo'n bijeenkomst, maar het kabinet brak dat overleg af uit onvrede met een verklaring van Farmers Defence Force (FDF).

Volgens die verklaring onderhandelt het kabinet "achter de rug van de boeren met andere partijen en willen die partijen de boeren als een Judas verraden". Het kabinet eiste dat FDF afstand nam van die verklaring en benadrukte dat de ministers er zelf over gaan met wie ze praten.

Woensdagavond laat bood FDF inderdaad excuus aan. Maar Schouten wilde die ook van FDF zelf horen. De minister zei vanochtend dat dat het eerste agendapunt zal zijn. De minister benadrukte nog eens dat de boerenorganisatie niet de indruk moet wekken dat andere mensen er last van krijgen als ze met het kabinet praten.

Gauw op de inhoud verder

Bestuurder Van Maanen van FDF zei vanochtend dat hij de excuses zal herhalen. "In het heetst van de strijd zeg je wel eens dingen die niet handig zijn. We willen het niet groter maken dan het is. We gaan hopelijk gauw op de inhoud verder." Volgens hem was er geen sprake van een dreigement tegen andere organisaties.

Het overleg gaat onder meer over de uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf stoppen. Van Maanen noemde de uitkoop vanochtend "een dure maatregel die weinig invloed gaat hebben op de vermindering van de stikstof in de natuur".