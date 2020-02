'Pakistan gaf opdracht tot mishandeling blogger Rotterdam'

De Pakistaanse blogger Ahmad Waqass Goraya is zondag aangevallen en met de dood bedreigd in zijn woonplaats Rotterdam, zegt ngo Verslaggevers Zonder Grenzen. Het verhaal is bij de politie bekend.

Goraya schrijft over mensenrechten en woont met zijn gezin in Nederland omdat hij zich in Pakistan onveilig voelt. Volgens Verslaggevers Zonder Grenzen is het duidelijk dat de Pakistaanse veiligheidsdienst achter de aanval zit.

Op straat werd Goraya in zijn gezicht geslagen door een man, terwijl een handlanger het incident filmde. De man die sloeg, bedreigde Goraya met de dood en vertelde dat hij precies wist waar hij en zijn familie woont.

De blogger heeft aangifte gedaan van mishandeling bij de Rotterdamse politie. Die doet verder geen uitspraken over de zaak. Verslaggevers Zonder Grenzen noemt het incident "een flagrante aanval op de Nederlandse soevereiniteit" en wil dat minister Blok de Pakistaanse ambassadeur op het matje roept.