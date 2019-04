Persvrijheid meer onder druk, ook in Nederland

Wereldwijd is de persvrijheid verder afgenomen, ook in Nederland het afgelopen jaar. Nederland is een plaats gezakt in de jaarlijkse wereldranglijst van Reporters Without Borders, een internationale organisatie die zich inzet voor persvrijheid. Nederland staat nu op de vierde plaats. Voor de lijst wordt onder meer gekeken naar geweld tegen journalisten en de onafhankelijkheid van de media.

Reporters Without Borders legt uit dat de daling van Nederland op de lijst samenhangt met de aanslagen op de redacties van Panorama en De Telegraaf. Ook speelde mee dat twee misdaadverslaggevers beveiligd moesten worden. Meer dan de helft van de journalisten krijgt daarnaast een keer in zijn carrière te maken met bedreigingen.

De opkomst van populistische partijen in Nederland heeft volgens de organisatie ook een negatief effect op de persvrijheid, omdat de pers soms niet wordt toegelaten bij bijeenkomsten. Desondanks is de persvrijheid in Nederland goed te noemen en kunnen journalisten in het algemeen onafhankelijk hun werk doen.

Zondebok

Free Press Unlimited, een organisatie dat zich inzet voor toegang tot onafhankelijk nieuws, maakt zich zorgen over de toenemende bedreiging van journalisten. Directeur Ruth Kronenburg zegt dat het geweld, de bedreigingen en de haat tegen journalisten opnieuw zijn toegenomen.

Volgens haar wordt dat versterkt door uitspraken van politici. "Zij voeren het debat in oorlogstaal en wijzen daarbij journalisten aan als zondebok." Ze zegt dat politici daarmee geweld uitlokken tegen journalisten. "Om onze vrijheden en onze democratie te waarborgen moeten we deze trend ombuigen."

Strenge censuur

De top-3 van de lijst bestaat uit Noorwegen, Finland en Zweden. In het algemeen daalt het aantal landen waar persvrijheid geldt. De Verenigde Staten zakken drie plaatsen en staan nu op plek 48.

Dat heeft volgens Reporters Without Borders vooral te maken met president Trump, die zich vaak vijandig uitspreekt over de media. Zo beschuldigt hij ze regelmatig van het brengen van nepnieuws en heeft hij ze uitgeroepen tot vijand van het Amerikaanse volk.

Op de laatste plaats, nummer 180, staat Turkmenistan, waar strenge censuur geldt, ook online, en waar geen onafhankelijke media zijn. Net daarboven staan Noord-Korea, Eritrea en China.