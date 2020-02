'Fabriek van de wereld' ligt stil en dus vreest Europa voor tekorten

Een week geen productie in China kan hele bedrijfstakken stilleggen in Europa. In de regio Wuhan zitten bijvoorbeeld veel producenten van auto-onderdelen. Die gaan per boot, vliegtuig of trein naar de Europese fabrieken van bijvoorbeeld Volkswagen, Peugeot of Volvo.

"Die fabrieken hebben voor onderdelen van buiten Europa maar een voorraad van een week", zegt Erik Groot Wassink, die voor vervoersbedrijf Nunner Logistics verantwoordelijk is voor het treinverkeer uit China. "Als er in Wuhan langer dan een week niet gewerkt wordt, komen ze in de problemen. Als twee of drie onderdelen missen, kunnen ze de hele auto niet afmaken."