Half jaar cel voor oud-voorzitter ondernemingsraad politie

De voormalige voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van de politie, Frank Giltay, moet een half jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Zwolle heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering. Het Openbaar Ministerie had een jaar celstraf geëist.

Twee medeverdachten, onder wie de vrouw van Giltay, kregen taakstraffen van 80 en 40 uur.

Giltay (58) gaf volgens politieonderzoek tienduizenden euro's politiegeld uit aan etentjes en feesten, huurde bevriende ondernemers voor klussen en rommelde met facturen. De politie ontsloeg hem eind 2017 vanwege ernstig plichtsverzuim. Giltay ging daartegen in beroep, maar de rechter oordeelde in een andere procedure dat het ontslag terecht was.