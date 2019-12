Jaar cel geëist tegen voormalig voorzitter ondernemingsraad politie

Het Openbaar Ministerie vindt dat de oud-voorzitter van de ondernemingsraad van de Nationale Politie een jaar de cel in moet. Volgens de officier van justitie is Frank Giltay schuldig aan fraude. Hij zou het publieke vertrouwen in de politie hebben beschadigd.

Zo gaf Giltay uit het budget van de OR tienduizenden euro's uit aan onder meer etentjes en feesten en rommelde hij met facturen, bleek uit een intern onderzoek. De politie ontsloeg hem eind 2017 vanwege ernstig plichtsverzuim.

De voormalig voorzitter uit Almere vocht zijn ontslag aan bij de bestuursrechter in Utrecht, maar die oordeelde vorige maand dat het ontslag terecht was. Volgens de rechter is hij stelselmatig over de schreef gegaan door te denken dat hij zijn eigen regels kon maken. Giltay had volgens de rechter de juiste morele keuzes moeten maken in zijn functie bij de politie.

De strafzaak die vandaag diende tegen Giltay dient in Zwolle. De rechter doet begin volgend jaar uitspraak.