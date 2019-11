Rechter: or-voorzitter politie die geld uitgaf aan dure etentjes terecht ontslagen

De ex-voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie is terecht ontslagen, heeft de rechter in Utrecht geoordeeld. Er loopt nog een strafzaak tegen hem wegens fraude.

Het gaat om Frank Giltay, die in opspraak raakte omdat hij geld van de politie uitgaf aan prosecco, dure etentjes en feesten. De politie ontsloeg hem vanwege ernstig plichtverzuim.

Giltay gaf volgens een intern onderzoek van de politie in 2015 tienduizenden euro's uit aan de etentjes en feesten. Ook nam hij duizenden euro's op van zijn zakelijke creditcard, die hij van de politie kreeg. Hij nam onterecht zijn vrouw mee op dienstreis naar Curaçao, huurde bevriende ondernemers in voor klussen en rommelde met facturen.

Morele keuzes

De voormalige voorzitter van de ondernemersraad liet 198 flessen prosecco thuisbezorgen. Dat kwam volgens hemzelf door ruimtegebrek bij de ondernemingsraad. "We hadden nergens opslagruimte. Ik heb ze allemaal uitgedeeld als relatiegeschenk."

Giltay vocht zijn ontslag aan bij de rechter. Volgens hem was het onderzoek van de politie partijdig en bedoeld om hem te laten "hangen".

De rechter oordeelde vandaag dat het ontslag van Giltay terecht was. "U ging stelselmatig over de schreef door te denken dat u uw eigen regels kon maken", zei de rechter. Met zijn positie bij de politie had Giltay volgens de rechter de juiste morele keuzes moeten maken.