Spil in rechtszaak ondernemingsraad politie voelt zich geslachtofferd

De voormalige voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie voelt zich geslachtofferd en noemt zijn ontslag onrechtvaardig. Voor de rechtbank in Utrecht zei oud-voorzitter Frank Giltay vandaag dat het interne onderzoek van de politie partijdig was en bedoeld om hem te laten "hangen".

Volgens de politie heeft hij zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Hij gaf volgens het interne onderzoek tienduizenden euro's politiegeld uit aan etentjes en feesten, huurde bevriende ondernemers voor klussen en rommelde met facturen.

Politieke druk

Volgens Giltay ontbreken cruciale, ontlastende verklaringen, zoals over het restaurant waar de COR vergaderde in Almere. "De voormalig korpschef (Gerard Bouman, red.) zegt op band dat hij het restaurant een goede deal vond, maar dat is niet op papier gekomen. Naar buiten toe wordt het beeld geschetst dat wij in een luxe restaurant vergaderden."

Giltay, die ook strafrechtelijk wordt vervolgd wegens fraude, denkt dat er "politieke druk" achter zat om hem weg te krijgen. "In januari 2016 heb ik ruzie gehad met minister Van der Steur over 500 extra wijkagenten. Ik zei dat die agenten er ergens anders vanaf gehaald zouden worden. Wij hebben berekend dat er een miljard euro extra nodig was. Dat vond hij niet leuk. Een paar maanden later was ik zo ongeveer de slechtste diender van Nederland."

Rommeltje

Het is voor het eerst dat Giltay inhoudelijk reageert op de COR-affaire. Volgens hem is er te weinig aandacht voor de context waarin hij zijn werk moest doen. Bij de vorming van de nationale politie was het volgens hem op de financiƫle administratie een rommeltje en de druk om de reorganisatie door te zetten was enorm.

Ook kreeg de ondernemingsraad meer taken. Er moest een andere manier van leidinggeven komen bij de politie en het 'nieuwe werken' werd geĆÆntroduceerd. Het organiseren van die cultuuromslag werd toebedeeld aan de COR.

Het budget van de raad groeide daarom tot enorme proporties: op het hoogtepunt meer dan twee miljoen euro. "Korpschef Bouman heeft gezegd dat de COR het geld naar eigen inzicht mocht besteden", zei Giltay. "Ook dat is niet op papier gezet. Dat vind ik schandalig."

Volgens de politie is er niets mis met het onderzoek dat is verricht naar de bestedingen van de COR. Ook al was de druk destijds groot, het ontsloeg Giltay niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om goed financieel beleid te voeren, aldus de politie.