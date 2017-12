Oud-voorzitter OR politie ontslagen vanwege fraude

De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie, Frank Giltay, heeft vandaag strafontslag gekregen. Giltay heeft volgens de korpsleiding van de politie tienduizenden euro's onrechtmatig uitgegeven.

Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan "zeer ernstig plichtsverzuim", vindt korpschef Erik Akerboom. "De voormalig voorzitter is bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan met financiële middelen van de politie." Ook heeft Giltay niet alle uitgaven verantwoord en hield hij zich niet aan interne regels.

Vorig jaar werd een intern onderzoek naar hem gestart, omdat hij grote bedragen opnam met de creditcard van de politie. De COR gaf in 2015 bijna 1,3 miljoen euro uit aan vergaderingen en externe deskundigen en dat ging niet altijd zoals het hoort.

Giltay huurde vooral bevriende ondernemers in. Een van hen regelde luxe feesten in het Amstelhotel en op de SS Rotterdam. Ook deed Giltay privé-uitgaven met politiegeld, heeft hij volgens het onderzoek meerdere keren moedwillig gefraudeerd en nam hij tegen de regels in zijn vrouw mee op dienstreis naar Curaçao.

Strafrechtelijk onderzoek

De politie deed aangifte van verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. De exorbitante uitgaven van de COR leidden ook tot een onderzoek waarin de rol van oud-korpschef Gerard Bouman werd bekeken. Daaruit bleek dat de politietop onvoldoende toezicht heeft gehouden op de uitgaven.

Het uitgavenpatroon bij de COR zorgde voor veel boze reacties, zowel binnen als buiten de politie. Inmiddels is de Centrale Ondernemingsraad bij de politie vervangen. Het strafrechtelijk onderzoek naar Giltay loopt nog.