Dodental coronavirus stijgt naar 132, meer dan 6000 besmettingen

Buiten China zijn ook tientallen besmettingen vastgesteld. Het Maleisische ministerie van Volksgezondheid maakte drie nieuwe gevallen bekend. Dat brengt het totaal daar op zeven besmettingen, allen zijn Chinese staatsburgers.

In zowel Duitsland als Frankrijk zijn tot dusver vier besmettingen bevestigd.

Evacuaties

Intussen zijn andere landen begonnen met het evacueren van hun staatsburgers uit Hubei. Een vliegtuig met daarin 206 uit Wuhan geëvacueerde Japanners is aangekomen in Tokio. Volgens de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Motegi worden zeker nog 650 Japanse burgers overgebracht naar Japan. De overheid zet daarvoor extra vluchten in.

Een vliegtuig met Amerikaanse staatsburgers is vertrokken vanuit Wuhan en is op weg naar Alaska. Daar zullen de passagiers worden gecontroleerd op het virus. Ziekenhuizen zijn voorbereid op het in quarantaine plaatsen van patiënten. Het vliegtuig zal daarna doorvliegen naar Californië. Ook Australië helpt staatsburgers om China te verlaten. Zij kunnen in quarantaine worden geplaatst op Christmaseiland.

Eerder maakte de Europese Commissie bekend dat de komende dagen op verzoek van Frankrijk twee vliegtuigen naar China worden gestuurd om Europeanen in de regio van Wuhan naar Europa te brengen. In Wuhan zitten, voor zover het ministerie van Buitenlandse Zaken weet, zo'n twintig Nederlanders.

Correspondent Sjoerd den Daag beantwoordde in een livesessie vragen over het coronavirus. Dit zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen: