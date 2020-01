EU stuurt twee vliegtuigen om burgers op te halen uit China

De Europese Commissie stuurt de komende dagen op verzoek van Frankrijk twee vliegtuigen naar China om Europeanen uit de regio van de Chinese miljoenenstad Wuhan terug te halen vanwege het coronavirus. Het eerste vliegtuig stijgt morgenochtend op vanuit Frankrijk, een tweede vliegtuig zal later deze week vertrekken.

Volgens de commissie maken alle EU-burgers in de regio aanspraak op een plek in het toestel. Of ze daarvoor moeten betalen is niet bekend. De EU zegt in een verklaring dat de Europese Unie een deel van de kosten van de twee toestellen voor zijn rekening neemt.

Vandaag werd al duidelijk dat de EU op verzoek van Frankrijk de coördinatie van Europese burgers uit China op zich neemt.

Alleen gezonde mensen mee

Volgens Europa zullen in het eerste vliegtuig zo'n 250 Fransen meegaan, en naar verwachting nog eens 100 andere EU-burgers in het tweede toestel. Op dit moment mogen alleen gezonde mensen mee en mensen die geen symptomen vertonen van besmetting met het coronavirus.

"De EU vergeet de burgers die in nood zijn niet, waar ze ook zijn", zegt Eurocommissaris Janez Lenarcic (Crisismanagement). De Sloveen wijst erop dat het rampencoördinatiecentrum van de EU continu in contact is met de EU-lidstaten, EU-delegaties in de regio en de Chinese ambassade in Brussel. De EU verwacht de komende dagen meer vragen om hulp te krijgen.

In Wuhan zitten zo'n twintig Nederlanders, voor zover het ministerie van Buitenlandse Zaken weet. Hoeveel mensen het gebied daadwerkelijk willen verlaten, is niet duidelijk. Minister Blok zei vandaag de mogelijkheid van een gezamenlijke Europese repatriëring te onderzoeken.

