Nederlands fregat vertrokken naar Straat van Hormuz voor 'afschrikkende werking'

Vanuit de haven van Den Helder is het marineschip Zr.Ms. De Ruyter vertrokken voor de Europese veiligheidsmissie naar de Straat van Hormuz. Het Nederlandse fregat moet de vrije doorgang voor handelsschepen garanderen. In totaal worden 180 Nederlanders ingezet.

De missie is door Frankrijk in het leven geroepen als reactie op een aantal aanvallen en gijzelingen van olietankers. De Verenigde Staten hielden Iran daarvoor verantwoordelijk, maar Teheran wees Saudi-Arabië als de boosdoener aan. De Europeanen moeten verdere incidenten in de economisch belangrijke vaarroute tegengaan.

Stiekeme aanslagen

Het Nederlandse fregat zal voornamelijk het zeerecht controleren en "activiteiten monitoren", zei commandant Theo Klootwijk in het NOS Radio 1 Journaal. "De missie is er vooral op gericht om de rust te bewaren."

De Europese aanwezigheid zal een afschrikkende werking hebben, volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Met onze aanwezigheid zal het moeilijker worden een stiekeme aanslag te plegen, waarbij nooit helder wordt wie erachter zit."