Nederlandse fregat Zr. Ms. De Ruyter voor half jaar naar Straat van Hormuz

Het Nederlandse marinefregat Zr. Ms. De Ruyter gaat eind januari voor zes maanden naar de Perzische Golf. In totaal zet Nederland 180 mensen in voor de missie die onder leiding van Frankrijk olietankers in de Straat van Hormuz moet beschermen, heeft de ministerraad besloten.

In mei en juni werden op de belangrijke vaarroute tussen Iran en het Arabisch schiereiland olietankers aangevallen. De Verenigde Staten hielden Iran verantwoordelijk, maar 'Teheran' ontkende elke betrokkenheid en zei dat Saudi-Arabië erachter zat. Het doel van de missie is de preventie van verdere incidenten in de regio.

Niet onder Amerikaanse leiding

De VS probeerde daarop een internationale operatie op te zetten om de schepen te beschermen. Ook Nederland werd daarvoor benaderd, maar het kabinet-Rutte gaf de voorkeur aan een missie onder de vlag van de Europese Unie. Nederland wilde niet meegezogen worden in de oplopende spanningen tussen de VS en Iran, als gevolg van het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran.

Uiteindelijk neemt Frankrijk nu de leiding op zich en daarom heeft Nederland alsnog besloten om een bijdrage te leveren. "Dit is een missie onder Europese vlag, dat is voor ons belangrijk. We willen hiermee vooral de vrije doorvaart voor de handel garanderen en ook de diplomatieke kant hoog houden. Dat kunnen we met de Fransen bereiken", zegt minister Bijleveld van Defensie.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp zei eerder deze week dat het kabinet wil laten zien dat Nederland een bijdrage wil leveren aan de internationale stabiliteit. "Dat vindt het van belang, omdat Nederland 'nee' gaat zeggen tegen verzoeken voor deelname aan missies in Mali en Syrië."

De Koninklijke Marine beschikt over zes fregatten; dat zijn de grootste gevechtsschepen van de Nederlandse krijgsmacht.