Nederlanders niet bezorgd over overstromingsgevaar

De meeste Nederlanders zijn niet bang dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen. Uit een onderzoek onder bijna 1100 mensen blijkt dat ze ervan uitgaan dat de overheid op tijd maatregelen neemt. 80 procent van de ondervraagden heeft daar 'veel' of 'tamelijk veel' vertrouwen in.

Het onderzoek is gedaan door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De alliantie van Rijkswaterstaat en de waterschappen staat deze week stil bij het extreme hoogwater in Gelderland en Limburg, precies 25 jaar geleden. Honderdduizenden mensen moesten toen hun huis uit vanwege dreigende dijkdoorbraken.

Extra maatregelen nodig

Veel ondervraagden in het onderzoek maken zich wel zorgen over zaken als de stijging van de zeespiegel en de smeltende poolkappen, en 93 procent vindt dan ook dat het wel noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen tegen hoogwater, zoals het versterken en aanleggen van dijken, gemalen en stormvloedkeringen.

Met in het achterhoofd het vertrouwen dat de overheid de juiste maatregelen zal nemen, vinden veel mensen het niet nodig om zelf bij het nemen van grote beslissingen uitgebreid na te denken over overstromingsgevaar. Zo zegt maar 3 procent van de ondervraagden te overwegen om te verhuizen vanwege de kans op hoogwater in de toekomst.

Grootste evacuatie

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma laat zien dat overheidsinstanties er tegenwoordig goed van doordrongen zijn dat ze in de gaten moeten houden of de maatregelen tegen hoogwater nog voldoen. Dat is vooral te danken aan de hoogwaterproblemen van 25 jaar geleden. Honderdduizenden mensen werden geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn, Maas en Waal.

Het was de grootste evacuatie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.