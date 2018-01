Nederland blijft gewoon droog: 'Hebben we mooi voor elkaar'

Dat een hoogwaterstand ons op weinig plekken natte voeten oplevert, is niet vanzelfsprekend. Toen in de jaren 90 mensen in de Betuwe massaal moesten evacueren wegens het hoge waterpeil, zei de regering: dit nooit meer. Het project Ruimte voor de Rivier werd in het leven geroepen om te voorkomen dat land achter de dijken nog een keer overstroomt.

"Vanaf 1995 zijn de plannen uitgewerkt en vanaf 2007 zijn we begonnen aan de uitvoering ervan", vertelt De Boer. Hij beschrijft een aantal maatregelen die zijn genomen, zoals het vrijmaken van de uiterwaarden. "Doordat er stadjes zijn gebouwd in de uiterwaarden, moet het water als het ware door een soort flessenhals. We hebben nu de uiterwaarden vrijgemaakt, waardoor het water niet perse sneller stroomt, maar ook niet meer wordt tegengehouden."

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Waal, bij Nijmegen. Daar stroomt de rivier in een scherpe bocht. Om de bewoners tegen de rivier te beschermen is de dijk 350 meter landinwaarts verlegd en is er ruimte gekomen om een nevengeul aan te leggen. Vandaag is bewezen dat dit project een succes is geweest: "het water staat bij Nijmegen niet meer hoog op de kade".