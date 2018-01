Hoogste waterpeil bereikt bij Lobith: 14,64 meter boven NAP

14,64 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Met die waterstand, vanochtend gemeten in de Rijn bij Lobith, heeft het hoogwater in Nederland volgens Rijkswaterstaat zijn piek bereikt. De laatste keer dat het water zo hoog stond was in 2011. Toen bereikte het water een peil van 15,15 meter boven NAP.

Een dergelijke waterstand komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor, maar is niet gevaarlijk, zegt Rijkswaterstaat: