Eerste besmetting coronavirus in Duitsland

In Duitsland is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man in het district Starnberg in Beieren, meldt het ministerie van Volksgezondheid in München.

Volgens een speciale eenheid die zich met het virus bezighoudt, verkeert de patiënt in goede toestand. "Hij wordt in de gaten gehouden en is geïsoleerd." Mensen die nauw contact met hem hebben gehad, worden geïnformeerd.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukte dat het risico voor de Beierse bevolking om besmet te raken momenteel laag is. Het ministerie belegt vandaag een persconferentie.

Het virus verspreidde zich tot nu toe vooral in China, waar 80 doden zijn gevallen en duizenden mensen zijn besmet. In Europa was het virus tot nu toe alleen in Frankrijk vastgesteld. Daar staat het aantal besmettingen sinds vrijdag op drie. De patiënten waren alle drie in China geweest. Wereldwijd is het aantal besmettingen opgelopen naar bijna 2800.