Zeeuwse provinciebestuurders boos na gesprek met staatssecretaris Visser

Bestuurders van de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen zijn boos op staatssecretaris Visser van Defensie. In een brief die de bestuurders hebben gestuurd aan Visser en premier Rutte schrijven ze dat de staatssecretaris na afloop in hun ogen niet juist heeft gecommuniceerd over het gesprek.

Bij de Zeeuwen bestaat grote onvrede over het handelen van Visser, nadat vorige week via onder meer Nieuwsuur uitlekte dat Visser de geplande bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen wil schrappen en de kazerne naar Nieuw Milligen wil verplaatsen.

De ministerraad blokkeerde dat voorstel, onder meer na kritiek van ministers van het CDA. Premier Rutte wilde er na afloop van de ministerraad niets over kwijt. Het kabinet-Rutte 1 besloot in 2012 tot de verplaatsing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen.

Vanochtend kwam Visser uitleg geven op het provinciehuis in Middelburg. Volgens de provincie Zeeland bood Visser haar excuses aan voor de gang van zaken, maar dat noemt gedeputeerde Dick van der Velde niet genoeg.

In een persverklaring zegt hij: "Geschaad vertrouwen herstel je niet door even sorry te zeggen. Daar is wel meer voor nodig." Wethouder Vader van Vlissingen omschreef de ontmoeting tegenover Omroep Zeeland als een "koel gesprek", staatssecretaris Visser sprak van een "pittig gesprek".

Geen nieuwe argumenten

Het zit de Zeeuwen hoog dat Visser na afloop tegen de pers zei dat de Zeeuwse bestuurders willen meedenken met "het dilemma" dat Visser in haar brief aan de Kamer schetste. Volgens de bestuurders klopt dat beeld niet.

"Wij hebben echter nadrukkelijk gezegd dat wij willen meedenken waar wij verder behulpzaam kunnen zijn bij realisatie van de marinierskazerne in Vlissingen", schrijven de provincie, de gemeente en het waterschap aan Visser. "Als wij u daarbij verder kunnen ondersteunen, zijn wij daar uiteraard (zoals altijd) graag toe bereid." De provinciebestuurders zeggen van Visser geen nieuwe argumenten gehoord te hebben waarom de verhuizing van Doorn naar Vlissingen zou moeten worden heroverwogen.

"Kennelijk een misverstand"

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat Visser met de commissaris van de koning gebeld heeft naar aanleiding van de brief. "Ze heeft tegen de commissaris van de koning gezegd: kennelijk ben ik verkeerd begrepen. Ze erkent dat de Zeeuwse bestuurders niet haar dilemma's deelden, maar wel een uitgestoken hand boden bij zorgen van de staatssecretaris over de dreigende uitstroom bij het Korps Mariniers."

De woordvoerder wijst er ook op dat Visser gebeld heeft met de burgemeester van Vlissingen om haar uitlatingen te nuanceren.