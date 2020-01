China verlengt vakantie van bevolking in strijd tegen corona-virus

De Chinese autoriteiten hebben de vakantie ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in het hele land met drie dagen verlengd. De maatregel moet verdere verspreiding van het nieuwe corona-virus tegengaan. Het dodental is inmiddels opgelopen tot tachtig.

De vakantie duurt eigenlijk tot en met donderdag, maar is nu verlengd tot en met het weekeinde. Dat moet voorkomen dat veel vakantiegangers de komende dagen terug naar huis gaan en het virus onderweg verspreiden. Eerder werden al verschillende steden afgesloten van vervoer per vliegtuig, trein en auto. Zaterdag was het Chinees Nieuwjaar, de reden dat honderden miljoenen mensen op pad gingen.

Het aantal besmettingen in China met het longvirus is volgens de laatste cijfers gestegen naar 2744. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan, zijn nog eens ongeveer vijftig mensen besmet.