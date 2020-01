Kamer wil Boeing-topman horen over crash Turkish Airlines

De Tweede Kamer wil een hoorzitting houden om onder anderen Boeing-topman David Calhoun te ondervragen over de vliegcrash van de Boeing 737 van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009.

De Kamer wil vooral weten of vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend om sommige bevindingen over de vliegramp weg te moffelen, zoals The New York Times berichtte. Volgens die krant zijn onderzoeksresultaten onder druk gemanipuleerd.

De Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing bij Schiphol neer. Negen mensen kwamen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de crash en kwam tot de conclusie dat een defecte hoogtemeter in combinatie met fouten van de bemanning het ongeluk heeft veroorzaakt.

Volgens The New York Times werd de raad onder druk gezet om meer nadruk te leggen op menselijke fouten. Minister Van Nieuwenhuizen zei eerder deze week dat niet te kunnen beoordelen en dat dat aan de OVV is. Die ontkende dat de druk heeft geleid tot aanpassingen in het rapport.

'Niet serieus genomen'

Hoogleraar Sidney Dekker, die een deel van het onderzoek verrichtte, zegt in de Amerikaanse krant dat het ongeluk "een waarschuwing is die nooit serieus genomen is".

Dekker kreeg destijds van de OVV de opdracht om onderzoek te doen naar de menselijke factoren bij het vliegtuigongeluk. De hoogleraar, die inmiddels in Australië woont, is gespecialiseerd in menselijk handelen bij rampen. Hij was eerder parttime-piloot.

Volgens hem en een andere, anonieme bron hebben Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA met succes geprobeerd om de schuld vooral bij de Turkish Airlines-piloten te leggen en niet bij ontwerpfouten in de Boeing 737 NG. De studie van Dekker legde juist de nadruk op de ontwerpfouten en de catastrofale gevolgen daarvan.

De commissie, die de hoorzitting 6 februari wil houden, heeft onderzoeker Dekker ook uitgenodigd, evenals OVV-voorzitter Dijsselbloem en voormalig voorzitter Van Vollenhoven.