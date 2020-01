'OVV-rapport over crash Turkish Airlines afgezwakt na druk uit VS'

Bij het onderzoek naar de crash van het Turkish Airlines-toestel bij Schiphol in 2009 is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) door Amerikanen onder druk gezet om conclusies over ontwerpfouten in de Boeing 737 NG af te zwakken. Dat schrijft The New York Times op basis van eigen onderzoek. De krant trekt ook een vergelijking met de recente crashes van de Boeing 737 MAX.

Bij de ramp kwamen negen inzittenden om het leven, onder wie de drie piloten. Volgens het onderzoeksrapport van de OVV was de crash vooral aan de piloten te wijten. Zij hadden te laat door dat het vliegtuig automatisch reageerde op foute informatie van een kapotte hoogtemeter. Toen de vliegers eenmaal doorhadden dat het toestel vlak voor de landing op Schiphol veel snelheid verloor, handelden ze niet adequaat genoeg. Het vliegtuig eindigde in een akker in de buurt van de Polderbaan.

De onderzoeksraad zou na commentaar van Amerikaanse partijen - waaronder Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA - een deelstudie van hoogleraar Sidney Dekker grotendeels uit het officiële onderzoeksrapport hebben weggelaten.