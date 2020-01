Dit is waarom 'tattookiller' P. met een enkelband rondliep

'Tattookiller' Cor P. had vanochtend in de rechtbank Rotterdam moeten verschijnen, maar volgens de politie heeft hij zijn enkelband waarschijnlijk doorgeknipt en is hij sindsdien spoorloos. Hoe kan dat?

Waarom liep P. rond, terwijl hij wordt verdacht van moord?

P. moest zijn enkelband dragen vanwege een eerdere veroordeling voor een poging tot liquidatie in 2009. Hij was voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, meldt de politie. Een van de voorwaarden was de enkelband.

Daarnaast wordt hij verdacht van de moord op Onno Kuut, samen met drie medeverdachten. Het Openbaar Ministerie heeft in die zaak levenslang geëist tegen het viertal.

Het onderzoek naar die verdenking loopt inmiddels tien jaar. P. kan niet onbeperkt in voorlopige hechtenis gehouden worden, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "Als hij wordt vrijgesproken, heeft hij tien jaar onterecht gezeten. Er zitten strikte regels aan."

Hoe kan P. zijn enkelband hebben doorgeknipt?

Enkelbanden zijn gemaakt van rubber en glasvezelkabels. Volgens Reclassering Nederland 'stevig materiaal', maar ze zijn te verwijderen omdat ze in "medische noodsituaties" van enkels afgehaald moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een ongeluk of als een arts vindt dat 'ie eraf moet, licht een woordvoerder toe.

Wat gebeurt er als een drager zijn of haar band doorknipt?

Dan krijgen een medewerker van de Reclassering en de regelkamer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een melding. Is de drager vervolgens telefonisch niet bereikbaar, dan wordt de politie ingeschakeld.

Als de enkelband geen signaal meer geeft, hoeft het trouwens niet te betekenen dat deze is doorgeknipt. "De banden moeten worden opgeladen. Het kan zijn dat iemand dat vergeet", zegt de reclasseringswoordvoerder.

Hoe vaak worden enkelbanden gedragen en doorgeknipt?

De meest recente cijfers dateren uit 2018. Toen stonden 4000 mensen onder elektronisch toezicht bij de reclassering, van wie 101 hun enkelbanden doorknipten. Daarvan werden er 97 opgespoord en weer vastgezet. In 2017 knipten 63 mensen hun enkelband door, in 2016 waren dit er 35.

Moeten er andere enkelbanden komen?

Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt van wel, kondigde hij in 2018 aan. Criminelen die een hoog risico vormen, moeten een verstevigde band van staaldraad krijgen. Of P. een verhoogd risico vormde en wanneer de enkelbanden van staaldraad worden ingevoerd, zoeken Reclassering en het ministerie van Veiligheid en Justitie uit.

Overigens werkt het systeem enkelbandensysteem verre van perfect. Vorig jaar werden er meerdere storingen waardoor dragers tijdelijk buiten beeld van de meldkamer waren.