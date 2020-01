Minister Slob ging te ver met vertrekeis aan bestuur Haga Lyceum

De aanwijzing van minister Slob dat het bestuur van het Haga Lyceum in Amsterdam moet opstappen, was niet terecht en in strijd met de vrijheid van onderwijs. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld in de zaak die de Stichting Islamitisch Onderwijs had aangespannen. Minister Slob gaat in hoger beroep tegen het vonnis.

De minister gaf de aanwijzing in september vorig jaar en zei daar meerdere redenen voor te hebben. De eerste was dat de school te weinig zou doen om sociale integratie te bevorderen en de leerlingen actief burgerschap bij te brengen. Ook zou de school te weinig afstand nemen van salafistische personen die de school hadden bezocht. Daarnaast zou er sprake zijn van financieel wanbeleid en zelfverrijking door bestuurders.

Volgens de rechtbank zijn er wel tekenen van onrechtmatig handelen en verrijking door personen, maar is dat op zichzelf niet voldoende om het hele bestuur weg te sturen. Van algeheel financieel wanbeleid, zoals de minister stelde, is geen sprake. Bovendien waren de financiële tekortkomingen al bekend, en vormden ze eerder voor de onderwijsinspectie geen reden om in te grijpen.

Verder is het de rechtbank niet gebleken dat het burgerschapsonderwijs op het Haga Lyceum tekortschiet. Evenmin hoeft de school afstand te nemen van de salafistische personen die de school hebben bezocht. Hun invloed was beperkt of is niet aangetoond, aldus de rechtbank.