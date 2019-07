Slob: geldkraan dicht als bestuur Haga Lyceum niet opstapt

Minister Slob van Onderwijs stopt met het bekostigen van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam als het huidige bestuur aanblijft. Dat zei hij in een reactie op een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie over het bestuur van het islamitische Haga Lyceum.

Slob wil dat de huidige bestuurders uiterlijk in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar plaats hebben gemaakt voor andere. Die moeten een eind maken aan wantoestanden die door de inspectie zijn vastgesteld.

"De school kan gewoon doorgaan", zei Slob. "Maar op het moment dat men de aanwijzing die ik nu geef niet uitvoert, zal de eindconclusie zijn dat we de bekostiging van deze school opschorten. Maar ik hoop dat het niet zover zal komen." Het geven van een aanwijzing is het uiterste middel dat de minister heeft om de stichting achter de school tot ingrijpen te dwingen.

Wanbeheer

Het inspectierapport is vernietigend over de kwaliteit van het bestuur en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Ook wordt het bestuur financieel wanbeheer verweten. De inspectie stelde ook vast dat de samenwerking met externe partners van de school onvoldoende was. "Die samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben", schrijft het ministerie. "Maar ook om leerlingen goed te begeleiden naar een vervolgopleiding."

Slob hoopt dat het de ouders van de leerlingen duidelijk is dat op de school dingen gebeuren die in strijd zijn met de Nederlandse wet en regelgeving. "Het kan niet zo zijn dat een bestuurder zichzelf verrijkt of zichzelf meer geld uitkeert dan wettelijk is toegestaan. Het kan niet zo zijn dat het interne toezicht niet op orde is en ook het burgerschapsonderwijs niet op orde is. Kortom: er is sprake van wanbeheer en dan moet er ingegrepen worden", aldus Slob.

Hij bestrijdt dat hij de maatregel neemt omdat het hier om een islamitische school gaat. "Wij voeren de wet en regelgeving uit, ongeacht wat voor school het is. Op het moment dat je niet voldoet aan de wet en regelgeving, als er in jouw school sprake is van wanbeheer, dan kunnen we niet anders dan ingrijpen als men de zaak niet op orde brengt, of je nou een protestants-christelijke school bent of een school voor openbaar onderwijs."