'Verdachten ontsnappingspoging Zutphen hebben Franse nationaliteit'

De vier mannen die gisteren werden aangehouden in verband met de vermoedelijke ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen hebben de Franse nationaliteit, melden De Telegraaf en het AD op basis van bronnen rond het onderzoek. De verdachten hebben een Noord-Afrikaanse achtergrond en zeker een van hen zou uit de omgeving van Parijs komen.

De verdachten probeerden gisteren waarschijnlijk de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. te helpen ontsnappen door met een brandend busje de poort van de gevangenis te rammen. Dat mislukte: de vier werden aangehouden en L. werd overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De politie kan nog niet bevestigen dat het inderdaad een poging was om Omar L. vrij te krijgen. De politie zegt vandaag met meer informatie te komen over de zaak.

Benaouf A.

L. is vorig jaar veroordeeld voor zijn aandeel in verscheidene moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu. Volgens De Telegraaf behoorde L. tot het kamp van Benaouf A., die werd veroordeeld tot twaalf jaar cel omdat hij de opdracht gaf voor een liquidatie in Antwerpen in 2012. Dat zou het begin zijn geweest van een oorlog tussen rivaliserende drugsbendes en een reeks liquidaties.

In oktober 2017 probeerde een groep mannen A. te helpen ontsnappen door met een helikopter te landen op de luchtplaats van de gevangenis in Roermond. De politie was van de plannen op de hoogte en de poging mislukte. Een van de handlangers werd doodgeschoten bij de achtervolging op de A2. Volgens De Telegraaf had ook die handlanger de Franse nationaliteit.

Bekijk hier de beelden van de aanhouding: