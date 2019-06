Twee keer levenslang voor liquidaties Amsterdamse onderwereld

Omar L. en Hicham M. krijgen levenslang voor hun aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu. Een derde verdachte, Mohamed H., pleegde één moord minder en krijgt daarom dertig jaar celstraf.

De 28-jarige L. gaf opdracht voor de moorden, die door M. (25) en H. (29) werden gepleegd. L. is een broer van een van de mannen die in 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt werd doodgeschoten.

Volgens het OM had L. het gemunt op criminelen die hij medeverantwoordelijk houdt voor de dood van zijn broer. In wisselende samenstelling stuurde hij volgens het OM "moordcommando's" af op zijn slachtoffers.

Dat gebeurde in april 2016, toen een man met de bijnaam 'Hitler' werd beschoten in Amsterdam-West. Volgens Omar L. was deze man de organisator van de liquidaties in de Staatsliedenbuurt. Het doelwit overleefde de aanslag.

Vergissing

L. zou ook betrokken zijn geweest bij twee moorden die wél slaagden. In november 2015 schoten twee mannen de 27-jarige Eaneas Lomp dood in Krommenie. Omar L. dacht dat Lomp het op hem had voorzien.

Een jaar eerder was in Amsterdam per vergissing een man doodgeschoten. Hij is waarschijnlijk aangezien voor Omar L. Ze woonden in dezelfde buurt en reden in dezelfde soort auto. Het moordwapen werd later bij Eaneas Lomp thuis gevonden.

Op oudejaarsavond 2015 volgde weer een liquidatie. In Kerkdriel werd de 27-jarige Chahid Yakhlaf onder vuur genomen, toen hij een camping afreed. Twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Ook op Yakhlaf was eerder al eens een aanslagpoging gedaan.

Empathie

Volgens het Openbaar Ministerie vindt het geweld zijn oorsprong in het milieu dat ook wel de 'mocro maffia' wordt genoemd. Het OM verzamelde veel bewijs uit berichten die de verdachten verstuurden met geprepareerde telefoons om versleuteld mee te kunnen communiceren. Daaruit bleek volgens het OM dat de verdachten handelden "zonder enige empathie".

Twee anderen die volgens justitie bij de liquidaties in opdracht van Omar L. betrokken waren, zijn zelf vermoord. Het hoofd van Nabil Amzieb werd in 2016 neergelegd bij een waterpijpcafé in Amsterdam. Een ander, Mitchell Janssen, werd doodgeschoten in Colombia.