Mysterieus longvirus verspreidt zich verder in China; nu 200 gevallen

De Chinese autoriteiten maken zich steeds meer zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus nu het ook in de hoofdstad Peking is vastgesteld en steeds sneller verspreidt. Afgelopen weekend zijn er 139 nieuwe besmettingen van het virus vastgesteld. Daarmee komt het aantal ziektegevallen op bijna 200. Vrijdag meldden de autoriteiten nog dat het er 59 waren.

Een andere reden voor de bezorgdheid is het aankomend Chinees Nieuwjaar dat zaterdag wordt gevierd. Tientallen miljoenen Chinezen zullen door het hele land reizen om familie te bezoeken. De vrees is dat het virus zal verspreiden.

Drie doden

Gisteravond is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het mysterieuze longvirus. Het aantal doden komt daarmee op drie.

Het virus is een nieuwe variant van het zogenoemde coronavirus en is verwant aan het SARS- en MERS-virus. Er is nog veel onduidelijk. De vroege symptomen komen overeen met verkoudheid. Of het virus van mens tot mens wordt overgedragen, is niet bekend.

De eerste paar weken dook het virus alleen op bij mensen die werkten op een markt in de miljoenenstad Wuhan waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Inmiddels is het ook op andere plekken opgedoken in het land, maar ook in Thailand en Japan.

Gisteravond zijn in de oostelijke provincie Zhejiang vijf mensen in quarantaine gezet omdat ze verschijnselen hebben die wijzen op aanwezigheid van het virus. Zij waren de afgelopen tijd in Wuhan geweest.