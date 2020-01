Nieuw virus ook in Japan vastgesteld, patiënt maakt het goed

Na Thailand heeft nu ook in Japan iemand het nieuwe virus uit China opgelopen. De 30-jarige man is volgens de Japanse autoriteiten al grotendeels hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen.

De nieuwe variant van het coronavirus kan tot longontsteking leiden en heeft in China minstens een leven geëist. Tientallen mensen in de miljoenenstad Wuhan raakten er ziek door. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had al gewaarschuwd dat het virus zich wereldwijd kan verspreiden.

De Japanner was vorige maand in Wuhan en heeft het virus daar waarschijnlijk opgelopen. Hij kwam terug in Japan op 6 januari en werd op 10 januari opgenomen in het ziekenhuis, meldt The Japan Times. Voor zover bekend heeft geen enkele andere Japanner het virus. Eerder deze week dook het virus wel op in Thailand.

Dierenmarkt

Er is nog veel onduidelijk over het virus. De vroege symptomen komen overeen met verkoudheid. De mensen die het virus eerder opliepen, werkten op een markt in Wuhan waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Sindsdien is de markt dicht en wordt er onderzoek gedaan.