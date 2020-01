Mysterieus virus nu ook buiten China opgedoken

In Thailand is een Chinese vrouw ziek geworden door een mysterieus virus dat eerder alleen in China voorkwam. Ze ligt sinds vorige week in het ziekenhuis en is aan het herstellen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De longziekte dook vorige maand op in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan en heeft inmiddels een leven geëist. Tientallen mensen zijn ziek door het virus; zeven van hen zijn er slecht aan toe.

Het virus is een nieuwe variant van het zogenoemde coronavirus en is verwant aan het SARS- en MERS-virus. Er is nog veel onduidelijk. Zo is de incubatietijd niet bekend en is onbekend of het van mens op mens kan worden overgedragen. Wel lijkt het erop dat het virus zich niet snel verspreidt.

De mensen die het virus eerder opliepen, werkten op een markt in Wuhan waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Sindsdien is de markt dicht en wordt er onderzoek gedaan. De WHO hield er al rekening mee dat het virus in andere landen zou opduiken.