Nieuw virus China eist eerste leven

Het nieuwe virus dat vorige maand werd ontdekt in China en een gevaarlijke longziekte kan veroorzaken, heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt.

Het gaat om een 61-jarige man uit de oostelijke miljoenenstad Wuhan, melden de autoriteiten daar. Zeven anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en in totaal zijn 41 mensen in Wuhan gediagnosticeerd met het virus.

Het virus is een variant van het zogenoemde coronavirus en is verwant aan het SARS- en MERS-virus. Er is meer onderzoek nodig naar de nieuwe variant, zo is de incubatietijd niet bekend en is onduidelijk of het van mens op mens kan worden overgedragen. Volgens de autoriteiten zijn er sinds 3 januari geen nieuwe besmettingen bij gekomen.

Het eerste slachtoffer was een man die het virus waarschijnlijk op had gelopen op een markt in Wuhan waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Vermoedelijk zijn daar meer mensen besmet geraakt. Het slachtoffer was al niet gezond; de man had tumoren in zijn buik en een chronische leveraandoening.