Twee op de drie Nederlanders voor verbod vuurpijlen en knalvuurwerk

Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research vindt het opvallend dat er een meerderheid is onder stemmers van alle partijen: ook Forum-stemmers (53 procent) en PVV'ers (55 procent) zijn in meerderheid voorstander van zo'n verbod. De steun onder VVD'ers is 72 procent, onder CDA-kiezers zelfs 75 procent.

De uitspraak dat het niet langer verantwoord is om op de huidige voet door te gaan met vuurwerk wordt onderschreven door 85 procent van de Nederlanders. Ook mensen die zelf vuurwerk afsteken zijn het in meerderheid (61 procent) eens met deze stelling.

Men vindt het te schadelijk voor de veiligheid van mensen en dieren. Ook worden de hoge kosten van de schade en de nadelige effecten voor het milieu genoemd. Nog maar 44 procent noemt het afsteken van vuurwerk 'een mooie traditie', dat was in 2016 nog 61 procent.

Algemeen verbod

Het kabinet lijkt niets te voelen voor een algemeen vuurwerkverbod. Toch zou zo'n maatregel nog kunnen rekenen op steun van 65 procent van de Nederlanders. Als het gecombineerd wordt met een professionele vuurwerkshow in de gemeente, is zelfs 69 procent het er mee eens.

Wel is men sceptisch over de handhaving: 56 procent denkt dat de politie niet in staat is zo'n vuurwerkverbod te handhaven. Aan de andere kant denkt 55 procent wel dat handhaving van een algemeen vuurwerkverbod makkelijker is voor de politie dan in de huidige situatie.

Kanne ziet een duidelijke verandering in de publieke opinie: "Het lijkt erop dat het publiek nu zegt dat het genoeg is geweest. Het merendeel vindt dat het maar afgelopen moet zijn en dat een verbod de enige mogelijkheid is."