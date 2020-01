Hoe dit techbedrijf uit Veldhoven speelbal werd van China en de VS

In je hand heb je een smartphone, in je woonkamer staat een televisie en om je pols zit misschien een smartwatch. Deze dingen worden allemaal aangestuurd door meerdere chips. Die worden gemaakt door verschillende fabrikanten, denk aan Samsung of Intel. Maar om ze te maken, hebben ze allemaal het bedrijf uit Veldhoven nodig, dat hier al jaren in is gespecialiseerd en unieke technologie in huis heeft.

ASML maakt machines waarmee een Samsung of Intel computerchips kunnen maken. De kunst is daarbij om de ruimte op een chip zo goed mogelijk te benutten. Hoe meer je op de chip kwijt kan, hoe meer rekenkracht deze heeft. Met het oog op de toenemende digitalisering en daarmee de vraag naar meer rekenkracht, voor onder meer kunstmatige intelligentie, is deze ontwikkeling van groot belang voor de sector.

Het conflict dat nu speelt draait om de nieuwste machine, de EUV. ASML is de enige in de wereld die de machines kan leveren waarmee andere fabrikanten op grote schaal en tegen een lage prijs chips kunnen produceren. Wat is er zo speciaal aan?