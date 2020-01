Relatie China en Nederland onder druk door 'exportverbod' voor ASML

De handelsrelatie tussen China en Nederland loopt gevaar als Nederland de export van de ultramoderne chipmachines van ASML blijft blokkeren. Er is tot nu toe geen exportvergunning afgegeven, naar verluidt onder politieke druk van de VS. In een interview in het Financieele Dagblad zegt de Chinese ambassadeur Xu zich zorgen te maken dat Nederland de handelsrelatie laat politiseren onder Amerikaanse dwang.

De Amerikanen willen omwille van veiligheidsrisico's niet dat de hoogwaardige technologie weglekt naar China, zo schreef persbureau Reuters onlangs. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zou daar persoonlijk bij premier Rutte op aangedrongen hebben.

De Amerikaanse beschuldigingen van het kapen van de technologie noemt ambassadeur Xu volledig ongegrond. "Als die beweging van politieke dwang doorzet, zal dat de bilaterale relatie negatief beïnvloeden", aldus de ambassadeur. Over eventuele Chinese handelsmaatregelen richting Nederland wil hij niet speculeren maar hij noemt Nederland wel een belangrijke afzetmarkt.

120 miljoen per stuk

De aanvraag voor een exportvergunning is nog steeds in behandeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de vergunning laat op zich wachten. De levering aan China is daarom uitgesteld.

ASML is wereldmarktleider in de bouw van geavanceerde chipmachines, waaronder de ultramoderne EUV. Die machines kunnen snel en heel nauwkeurig chips printen met behulp van ultraviolet licht en niemand doet dat ASML na. De EUV-machines kosten 120 miljoen euro per stuk en worden geleverd aan de meeste grote chipmakers.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat het geen uitspraken over individuele bedrijven of individuele vergunningen doet. ASML heeft nog niet gereageerd.