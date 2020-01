Senatoren leggen eed af voor afzettingsprocedure tegen president Trump

In de Amerikaanse Senaat is het afzettingsproces tegen president Trump begonnen met de beëdiging van de senatoren. Allereerst werd opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof beëdigd, die het proces ceremonieel gaat leiden. Hij vroeg senatoren daarop hun rechterhand omhoog te houden en te zweren hun taak onpartijdig uit te voeren. Die eed bekrachtigden ze door hun handtekening te zetten in een boek.

De beëdigde senatoren treden op als juryleden in het proces, de derde impeachment-procedure in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Om Trump te veroordelen en af te zetten moet twee derde van de Senaat daarvoor stemmen. De kans dat die meerderheid wordt gehaald is heel klein, omdat de Republikeinse partij de meerderheid heeft in de Senaat.

President Trump is ontboden door de Senaat en hij heeft tot maandag de tijd om schriftelijk te reageren op de aanklachten. Na de beëdigingsceremonie is het proces verdaagd tot dinsdagmiddag. Dan moet overigens nog één laatste senator worden beëdigd. De Republikein Inhofe uit Oklahoma kon vandaag niet in Washington zijn, omdat hij voor een ziek familielid moest zorgen.

Machtsmisbruik en tegenwerking

Eerder werden de aanklachten tegen Trump goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben. Zij beschuldigen de president naar aanleiding van zijn verzoek aan Oekraïne om een onderzoek te beginnen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon van twee misdrijven: machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres.

Trump zelf ontkent stellig en spreekt al tijden van een heksenjacht. Hij zei vandaag in het Witte Huis tegen journalisten dat hij geen lang proces verwacht. "Ik denk dat het erg snel zal gaan. Het is een hoax. Iedereen weet dat", zei Trump, die zijn telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky omschreef als "perfect".

De 'rechtbankfase', zoals de procedure in de Senaat wordt uitgelegd, kent strikte protocollen. Zo moeten alle senatoren op hun plek zitten en mogen ze terwijl er wordt gesproken niet met elkaar overleggen, "op straffe van gevangenisstraf". Verder mogen ze gedurende het proces geen telefoons of andere elektronische communicatiemiddelen gebruiken in de ruimte.

