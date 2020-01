Impeachment-aanklachten zwijgzaam naar Senaat gebracht voor 'rechtbankfase'

De afzettingsprocedure tegen Trump begint waarschijnlijk volgende week dinsdag. De Senaat moet eerst nog besluiten hoe het proces er precies uit gaat zien, of er bijvoorbeeld getuigen worden opgeroepen.

De stemming in het Huis eerder op de dag verliep zoals verwacht bijna geheel volgens de partijlijnen. 228 afgevaardigden stemden voor overhandiging en 193 tegen. Daarmee beschuldigen de Democraten de president officieel van machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Trump ontkent stellig en noemde ook ditmaal de afzettingsprocedure een grote hoax. De kans dat hij daadwerkelijk wordt afgezet is klein, want de Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat. Die bepaalt in de rechtbankfase of de president schuldig is, maar moet dat wel doen met tweederdemeerderheid.

Benieuwd hoe de afzettingsprocedure precies werkt? We zijn inmiddels bij de derde fase aanbeland: