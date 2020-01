'Snelle opening Lelystad Airport door stikstof heel onwaarschijnlijk'

Door het advies van de commissie-Remkes over de luchtvaart is het "heel onwaarschijnlijk geworden dat Lelystad Airport op korte termijn opengaat voor vakantievluchten", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Hij denkt dat de politieke spanning rond het stikstofprobleem hierdoor verder oploopt.

Remkes brengt vanmiddag om 15.00 uur zijn advies uit over de luchtvaart, maar dat lekte gisteren al uit. Hij vindt dat de luchtvaart in Nederland alleen mag groeien als de sector minder stikstof uitstoot. Dat betekent dat Schiphol allerlei maatregelen kan nemen, zoals het overstappen op elektrisch taxiën, en dan waarschijnlijk mag doorgroeien.

Maar voor Lelystad Airport ligt het moeilijker, zegt Van der Wulp, "omdat de stikstofuitstoot sowieso toeneemt als het vliegveld opengaat". Het is volgens hem nog te vroeg om te concluderen dat dit het einde betekent voor het nieuwe vliegveld voor commerciële vluchten, maar de kans dat de opening op de lange baan wordt geschoven is levensgroot.

Zoveelste tegenvaller voor VVD

Dat is vervelend voor de grootste regeringspartij, de VVD, constateert Van der Wulp. "Want ga maar na: inmiddels is het in de coalitie vooral de VVD die wil dat de luchtvaart groeit, want dat is volgens de partij belangrijk voor de economie. En laat het nou in het stikstofdossier net de VVD zijn die tot nu toe de meeste pijn heeft geleden, met de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Als Lelystad Airport ook niet open kan, is dat de zoveelste tegenvaller voor de partij van Mark Rutte."