Lelystad Airport definitief niet open volgend jaar

De geplande opening van Lelystad Airport in april volgend jaar gaat definitief niet door. De uitspraak van de Raad van State over de aanpak van de uitstoot van stikstof gooit roet in het eten, schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

De Raad van State oordeelde in mei dat de Nederlandse aanpak om stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen niet deugt. Dat heeft ook gevolgen voor het vliegveld in de Flevopolder. Volgens Van Nieuwenhuizen is er gekeken naar oplossingen, maar die zijn niet klaar voor de geplande openingsdatum van de luchthaven.

Vorige maand zei Van Nieuwenhuizen al dat uitstel van de opening dreigde door de uitspraak van de Raad van State. Al twee keer eerder moest de openingsdatum verschoven worden.

Europese Commissie

Ook is het nog wachten op de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor het plan van het kabinet om Lelystad alleen te gebruiken als overloop voor Schiphol. De commissie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben.

Het is nog onduidelijk wanneer Lelystad Airport wel geopend kan worden. Ook binnen de coalitie ligt de kwestie gevoelig. D66 en ChristenUnie willen het liefst helemaal geen vluchten vanaf Lelystad.