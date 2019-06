Uitstel opening Lelystad Airport dreigt, minister erkent 'nieuwe hobbel'

De geplande opening van Lelystad Airport dreigt opnieuw te worden uitgesteld. "We hebben er nu weer een probleem bij", zegt minister Van Nieuwenhuizen. Ze spreekt openlijk haar bezorgdheid uit over de haalbaarheid van de opening van het vliegveld, vooral bedoeld voor vakantievluchten die nu nog vanaf Schiphol vertrekken, in april 2020. "Het is niet eenvoudig."

Met het nieuwe 'probleem' doelt de minister op de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe en de Oostvaardersplassen, nabij de nieuwe luchthaven. De Raad van State vindt dat de Nederlandse aanpak niet voldoet en dat er meer moet gebeuren om te voorkomen dat door hoge concentraties stikstof het aantal plantensoorten afneemt waardoor insecten en vogels verdwijnen uit de natuurgebieden.

Obstakels

De minister zegt dat er "een nieuwe hobbel" is bijgekomen. "Ik ben er bezorgd over." Coalitiepartij VVD wil koste wat het kost de luchthaven openen op 1 april 2020, want Schiphol barst uit zijn voegen. De opening is al twee keer uitgesteld door eerdere bezwaren. En nu komt de uitspraak van de Raad van State er ook nog bij.

Koeien

Juristen op het ministerie bekijken wat er nu moet gebeuren. Het kabinet zal aannemelijk moeten maken dat de hoeveelheid stikstof niet onacceptabel toeneemt en dat kan een tijdrovend proces zijn. Van Nieuwenhuizen zegt ook dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor andere grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van nieuwe wegen, de kustversterking of de ophoging van dijken. "Het gaat van windparken tot koeien in de wei."

Van Nieuwenhuizen wil nog niet spreken van uitstel. "Ik wil zo lang mogelijk vasthouden aan de datum. Ik probeer alles uit de kast te halen om het te redden."

Binnen de coalitie is de spanning rond Lelystad ook opgelopen, omdat D66 en de ChristenUnie de opening op de lange baan willen schuiven.