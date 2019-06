Spanning rond Lelystad Airport loopt op, coalitie nog sterk verdeeld

Voor de grootste van de vier partijen is 1 april 2020 inmiddels min of meer een heilige datum. Dan begint het zomerseizoen en kan er mooi een begin worden gemaakt met de ontlasting van Schiphol. Uitstel tot 1 oktober, het begin van het winterseizoen, zou eventueel nog kunnen. Maar liever niet, want vliegmaatschappijen willen zo langzamerhand ook weten waar ze aan toe zijn. "Daar komt nog bij dat het de VVD in toenemende mate begint te ergeren dat er in deze kabinetsperiode nog niks gepresteerd is op het terrein van de luchtvaart, terwijl Schiphol nu echt aan z'n taks begint te zitten. De partij zal de druk de komende weken dan ook enorm opvoeren", aldus Fresen.

Overlast

D66 en de ChristenUnie zouden eigenlijk het liefst zien dat 'dat hele Lelystad' wordt afgeblazen. Zij zien veel nadelen, zoals de overlast voor omwonenden. Maar er zijn nu eenmaal afspraken gemaakt tussen de vier coalitiegenoten. In het regeerakkoord staat met zo veel woorden dat Lelystad en Eindhoven Airport de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten in en rond Europa moeten worden, zodat Schiphol zich vooral kan richten op zakelijk verkeer en intercontinentale vluchten.

Er staat alleen geen tijdsaanduiding in het regeerakkoord. Of het moet 2023 zijn. Dan moet een nieuw plan voor de verdeling van het hele Nederlandse luchtruim van kracht worden, waar Van Nieuwenhuizen nu ook hard aan werkt. De twee partijen zouden het besluit over de opening van 'Lelystad' graag meer in de richting van dat jaartal duwen, zodat alles in één keer kan worden geregeld.